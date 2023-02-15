انت الان تتابع خبر مدريد يدرس استعادة لاعبه المعار إلى ميلان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودياز معار إلى ميلان منذ 2021 وحتى صيف 2023، مع وجود خيار للشراء مقابل 22 مليون يورو. إلا أن ريال مدريد يحق له إعادة شراء دياز مرة أخرى، مقابل 27 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن المستوى الذي يقدمه دياز مع ميلان هذا الموسم، يدفع ريال مدريد للتفكير في استعادته من جديد.



وقاد دياز، ميلان للفوز على توتنهام، بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد أن استثمر ميلان في تشارلز دي كيتليري الصيف الماضي، بدا دياز مستعدا للعودة إلى العاصمة الإسبانية في نهاية هذا الموسم.

وقبل أقل من 6 أشهر على نهاية عقده مع الروسونيري، يتابع ريال مدريد تطور دياز عن كثب، على أن يحسم قراره بشأن استعادته في نهاية الموسم.

