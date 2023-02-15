انت الان تتابع خبر تقرير يرصد "قفزة" بأعداد جرائم الأطفال في بريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار التقرير، إلى أنه تم التحقيق مع أطفال في الخامسة من العمر بتهمة المطاردة والترصد، وأطفال في الرابعة من العمر بتهمة السرقة، فيما تم اتهام أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات بجرائم إباحية.

ولفت التقرير، إلى "تنفيذ 34000 جريمة على مدى العقد الماضي من قبل أطفال، والذين لا يمكن مقاضاتهم في دوائر الشرطة والمحاكم لصغر سنهم".



وأظهرت البيانات الجديدة التي نشرتها 25 دائرة شرطة، أن الأطفال دون سن العاشرة متهمون أيضًا بارتكاب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب وجرائم المخدرات، منوهاً إلى أنه بما أن العاشرة هي سن المسؤولية الجنائية في إنجلترا وويلز، فلا يمكن اتهام المشتبه بهم بارتكاب جريمة جنائية.

وحذر التقرير من أن جرائم الأطفال هي "مشكلة خطيرة متنامية" في بريطانيا، حيث تم ارتكاب ما يقرب من 4729 جريمة في عام 2021 مقارنة بـ3815 جريمة في عام 2020 و4447 جريمة في عام 2019.

