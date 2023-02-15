انت الان تتابع خبر موسكو تعتزم إلغاء التأشيرات مع 11 دولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن لافروف قوله في كلمة له أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي: "نعمل على تسهيل نظام التأشيرة. الآن من المخطط التوقيع على إلغاء التأشيرة بشكل كامل مع حوالي 11 دولة، إضافة إلى تطبيق شروط مخففة وبسيطة للغاية (لإصدار التأشيرة) مع 6 بلدان أخرى بينها الهند وإندونيسيا".وتابع لافروف: "ودعونا لا ننسى أيضا أننا نعمل على رفع القيود المفروضة على إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني عدد كبير من الدول، حوالي 70 دولة، باستثناء الدول غير الصديقة، التي توقفت عن إصدار التأشيرات لنا بإجراءات مبسطة".