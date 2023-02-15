انت الان تتابع خبر بغداد وكردستان تناقشان مخاطر الالغام والمقذوفات الحربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "الوكيل الاداري في الوزارة كامران علي حسن، ترأس وفد الوزارة لمؤسسة الالغام في كردستان".

وأكد حسن، وفق البيان، أن "الحكومة الاتحادية ووزارة البيئة تعمل على توطيد التعاون وتبادل الخبرات في مجمل الملفات البيئية منها ملف الالغام والعمل على تنظيف المدن العراقية كافة من ضمنها مدن الاقليم خلال هذا العقد من الزمن ومضاعفة الحملات التوعوية لكل المدن والقصبات الملوثة بسبب الحروب المتعددة الماضية وتلوث بعض المناطق بأعداد كبيرة من الالغام والمقذوفات الحربية".



وأشار إلى أن "التوعية بطرق حديثة ومجدية للسكان تسهم في الحد من الاصابات التي تحدث سنويا لسكان المناطق الملوثة، يرافقه جهد توعوي وفني لدمج المصابين بالمجتمع وتوفير كل الاحتياجات الخاصة لهم".

من جانبه، شكر رئيس مؤسسة الالغام في الإقليم، جبار رشيد "حرص وزير البيئة نزار اميدي وتوجيهه لدائرة شؤون الالغام ودائرة التوعية والاعلام البيئي في الوزارة على تدعيم التعاون الذي يقلص الزمن ويحسن الاداء لغرض تحقيق ادارة متكاملة لهذا الملف المهم".

وأشار البيان إلى أنه "سيعقب هذا الاتفاق جهود فرق توعوية مشتركة في تنفيذ برنامج اعلامي توعوي طموح".

