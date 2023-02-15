انت الان تتابع خبر قبيل مواجهة الارسنال.. هالاند: تسجيلي 25 هدفا ليس طبيعيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: " "ليس من الطبيعي تسجيل 25 هدفًا بالطبع، ولكن كنت أعلم أن هذا الفريق معتاد على إحراز 100 هدف في الموسم، وبالتالي بالنسبة لي كمهاجم كنت أعرف أنني سأحضر إلى هنا وأهز الشباك".وأضاف: "هدفي هو الفوز بالألقاب، والآن لا يمكن التفكير كثيرًا فيما يمكن أن يحدث في شهر أيار المقبل، علينا التعامل مع الأمر وكل مباراة على حدة، ولكني أخطط الآن للفوز أمام آرسنال".

وتابع هالاند: "البريميرليج مسابقة صعبة، وكل مباراة مهمة جدا، وعندما خسرنا أمام توتنهام، كنا خارج كل شيء، والآن وبشكل مفاجئ عدنا للمنافسة، علينا الاسترخاء والتعامل مع كل مواجهة على حدة".

وعن مواجهة مواطنه مارتن أوديجارد، أشار: "هو لاعب كرة قدم رائع، وأخيرًا بدأ يظهر كل إمكانياته، الآن يوضح للعالم جودته ومن المميز مشاهدته".

وعلق على قلة عدد لمساته للكرة في المباريات: "يجب أن أركز في اللقاء، فالكرة يمكن أن تصل لي بأي وقت، لا أحتاج للمس الكرة كل دقيقة كي أستمتع بالمواجهة، يجب أن أتواجد في المكان المناسب أمام المرمى، هذا ما أعمل عليه".

وبالنظر إلى المقارنة بين الدوري الإنجليزي والألماني، ختم: "استمتعت بوقتي رفقة دورتموند، قضيت عامين ونصف هناك وكان ذلك وقتًا رائعًا وقدمنا كرة قدم جميلة، الآن ألعب رفقة السيتي وهناك بالطبع العديد من الأمور المختلفة، ولكن في النهاية وظيفتي أن أضع الكرة في الشباك، هذا أهم شيء".

