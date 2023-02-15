انت الان تتابع خبر برشلونة ينجز أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "جوليان أراوخو يتوجه إلى برشلونة غدا الخميس، من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل الانضمام بشكل رسمي للفريق".

وأضاف "الصفقة تمت بصعوبة بعد مفاوضات دامت لعدة أيام، وسيوقع أراوخو مع البلوجرانا حتى يونيو/حزيران 2026"، لافتاً إلى أن "صفقة انضمام أراوخو البالغ من العمر 21 عاما، تمت مقابل 4 ملايين يورو، على أن ينضم للنادي الكتالوني في يونيو/حزيران المقبل".



ويعاني برشلونة من نقص حاد في مركز الظهير الأيمن، وهو ما دفع المدرب تشافي للاعتماد على قلب الدفاع جوليس كوندي كظهير أيمن.