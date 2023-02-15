شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام هيئة الاستثمار: أنشأنا وحدة خاصة للرخص الذهبية لتسهيل عمل المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض اللواء محمد الطوخى، الأمين العام لهيئة الاستثمار، رؤية الهيئة وخطتها للفترة المقبلة، موضحا أن هيئة الاستثمار حققت نتائج جيدة للغاية خلال الفترة الأخيرة، كما أشار إلي أن الرخصة الذهبية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سهلت كثيرا من الإجراءات علي المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعام 2021/2022.

وقال أمين عام هيئة الاستثمار، إنه تم تخصيص وحدة خاصة بالرخصة الذهبية داخل الهيئة العامة للاستثمار والتى من خلالها يتم إنهاء كافة الأوراق والتراخيص من منفذ واحد وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار كل من: محمد عبد الهادى رئيس الإدارة المالية، وإيهاب عبد المحسن مدير إدارة المراجعة، وحماده عبد الحميد باحث إدارة الموازنة، وحسن فتحى مدير إدارة الإيرادات، وباسم عبد العزيز مدير إدارة الموازنة، وعمرو نور الدين مدير عام إدارة الترويج، وحمادة عبد الصمد مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور عمرو أبو الفتوح مدير إدارة FDI، وحسن ميرة مدير إدارة المراجعة بالهيئة، والدكتور هاني عرفات مدير الاتصال السياسي.