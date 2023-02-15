شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لـ"سياحة النواب" داخل مطار القاهرة الدولى قبل انطلاقها لشرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، اليوم الأربعاء، فى زيارة ميدانية لمدينة شرم الشيخ.

وأجرت اللجنة خلال تواجدها بمطار القاهرة جولة تفقدية لصالات السفر والوصول، والأسواق الحرة، وحرصت اللجنة خلال جولتها بالأسواق الحرة على الاطمئنان على تواجد وتوافر كافة المنتجات والمعروضات.

واستمعت رئيس اللجنة وأعضاء الوفد إلى المسؤولين عن منظومة النظافة، وخطة التغلب على أزمة التكدس فى صالات الوصول، كما تفقدت اللجنة المنظومة الأمنية بالمطار، وأشادت بالمستوى العالى والجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على سلامة الركاب.

كما شددت النائبة نورا على، على ضرورة القضاء على ظاهرة التسول داخل المطار، ومواجهة الخارجين بكل حزم حفاظًا على صورة مصر السياحية.

ويضم الوفد كل من النائبة نورا على رئيسية اللجنة، وأحمد الطيبى وكيل اللجنة، وأمانى الشعولى أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى والنائب محمد طه.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم السبت القادم يلتقى خلالها أعضاء اللجنة محافظ جنوب سيناء والمسؤولين والمستثمرين السياحيين.