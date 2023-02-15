شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر يناقش مشكلات المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف دعم الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، مجموعة من المستثمرين للوقوف على المشكلات التى تواجههم ووضع مقترحات وحلول.

وأكد النائب تيسير مطر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يوجه بدعم الصناعة والزراعة وإزالة كل العقبات التى تواجه المستثمرين.

وأشار مطر إلى أن الهدف الرئيسى لحزب إرادة جيل من عقد اجتماعات مع المستثمرين هو رصد مشكلاتهم نظرا لما تلقاه الحزب من طلبات ونداءات من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ولوضع مقترحات وحلول من أجل وضعها أمام متخذى القرار للعمل على سرعة وتيرة القضاء على المشكلات التى تواجه المستثمرين.