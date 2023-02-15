شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البنا: الرئيس السيسي سابق الزمن من أجل تحويل التحديات لإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة العالمية للحكومات بدبى، تميزت بقدر كبير من الشفافية المعتادة منه، حيث استعرض حجم الانجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، وما واجهناه من عقبات وتحديات فى سبيل تحقيقها، كذلك حجم التحديات المستقبلية فى ظل المتغيرات العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية والتى تركت آثارها السلبية على الاقتصاد المصرى باعتباره أحد الاقتصادات الناشئة.

وقال عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات، لأنه من الصعب أن توجه الاهتمام بقطاع دون آخر، وهو ما جعل حجم التحديات يتضاعف، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان يسابق الزمن من أجل تحول التحديات إلى إنجازات حقيقة يشعر بها المواطن وتساهم فى تحسين جودة الحياة فى مصر.

وأشار "البنا"، إلى أن الرئيس السيسى نجح بمساعدة عدد من الأشقاء العرب فى الخروج بمصر من النفق المظلم الذى دخلته بعد 2011، وكان سببا فى انهيار البنية التحتية وتراجعها، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات من مصر بسبب الفوضى وفقدان الأمان والاستقرار، لذلك كانت التحديات أمام القيادة السياسية مضاعفة، وقد نجحت فى تخطيها بالعمل الجاد والمثابرة.

وأكد "البنا"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العالمية للحكومات فى دبى، عكست حجم التقارب المصرى – الإماراتى، كما أنها تؤكد نجاح التجربة المصرية فى مجال التنمية الشاملة والتى بدأت قبل 8 سنوات مع تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد والتى جاءت بعد سنوات من الاضطراب والفوضى، تكبدت فيها الدولة المصريين خسائر تقدر بالمليارات.