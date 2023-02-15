وصول الطائرة السعودية العاشرة لمطار غازي عنتاب لمساعدة ضحايا الزلزال

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة إلى مطار غازي عنتاب وتحمل على متنها 90 طنا من السلال الغذائية، والمواد الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية خاصة بالبرد للكبار والصغار، ومواد ايوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية، والبسط. ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.



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