شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن القائمة المستدعاة لخوض منافسات ذهاب الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الغد الخميس.

وتسعى كتيبة البارسا إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، لمصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري الأبطال بالحصول على لقب الدوري الأوروبي

قائمة برشلونة لمباراة مانشستر يونايتد الخميس في الدوري الأوروبي

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية قائمة برشلونة لمواجهة اليونايتد في الدوري الأوروبي، والتي ضمت كلًا من:-

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أرناو تيناس.

الدفاع: رونالد أروخو، جوليس كوندي، كريستنسن، إريك جارسيا، جوردي ألبا، كاسادو، أليكس بالدي، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فرانك كيسيه، جافي، بيدري، سيرجي روبيرتو، بابلو توريه.

خط الهجوم: فيران توريس، أنسو فاتي، رافينها، ألاركون، ليفاندوفسكي.

وشهدت المباراة غياب ديمبيلي وسيرجيو بوسكيتس بسبب الإصابة التي حلت على الثاني خلال الأيام القليلة الماضية.

توقيت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

وفي ذات السياق من المقرر أن يستضيف الكامب نو الشياطين الحمر مساء الغد الخميس، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمجريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.