شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميري: عيادة للتأمين الصحي داخل مقر نقابة الصحفيين وتوفير سيارة إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، الاتفاق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على إقامة عيادة للتأمين الصحي داخل مقر نقابة الصحفيين، لتقديم كافة الخدمات الصحية لجميع الصحفيين أعضاء النقابة، مع توفير سيارة إسعاف تحت تصرف النقابة.

وقال خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع رواد المهنة، بمقر نقابة الصحفيين، إن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لن يزيد للصحفيين المشتغلين، دون زيادة للمحالين للمعاش بذات النسبة المقررة كل مرة.

ووعد ميري بتكريم اثنين من رواد الصحفيين كل عام على أن تختارهم رابطتهم، مشيرا إلى أن النقابة لن تتأخر في تقديم كافة الخدمات للصحفيين الرواد، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليا على توفير موارد جديدة لمشروع العلاج، ليحدث نقلة قوية بالمشروع خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بواجهة النقابة، أشار خالد ميري إلى أنه سيتم الانتهاء من الأعمال نهاية الشهر الجاري، على أن يتم إجراء الانتخابات فى مقر النقابة، بعد انتهاء العمل فى الواجهة.

من جانبهم، أكد عدد من قيادات الرابطة وأعضائها تأييدهم ومساندتهم للكاتب الصحفي خالد ميري لمنصب نقيب الصحفيين، في ضوء تاريخه المهني والنقابي، المتميز وقدرته على النهوض بمسيرة الأداء النقابي فى المرحلة المقبلة.

وأشاروا إلى أنهم سيتواصلون مع زملائهم أعضاء الجمعية العمومية من أجل التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة، فى الانتخابات التي تجري وسط مناخ ديمقراطي، وتحت إشراف قضائي كامل.