جيهان مديح: إطلاق المتحدة قناة وثائقية خطوة مهمة لنشر الوعى والثقافة

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن إطلاق "قناة وثائقية" خطوة مهمة من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الدور المتكامل الذي تقوم به الشركة فى مجال نشر الوعي والثقافة، والسعى نحو تنمية وعي المواطنين وتسجيل الأحداث الوطنية والعالمية.

وأضافت مديح، أنها تعتبر تلك القناة خطوة تأسيسية، كمصدر توثيقى يعتد به ومرجعية فى كافة المجالات و التخصصات.

وحثت "مديح"، على ضرورة المضى قدماً نحو تطوير تلك النوعية من القنوات التخصصية، والعمل على مزاحمة القنوات الخارجية فى فرض الرؤية المصرية لتطوير العمل الإعلامي وتوظيفه لخدمة العلوم من خلال الأفلام التسجيلية والوثائقية، مشيرة إلي أنها تعد ذاكرة للأمة، وشاهدا على تطور المجتمع وما مر به من أحداث، على مختلف الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.