انت الان تتابع خبر سطوة الأدوية المستوردة تفرض هيمنتها على المذاخر والصيدليات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في حرب الادوية، تخوض الصناعة العراقية معارك دامية مع المتنفذين من المستوردين واصحاب المذاخر الذين يحاولون إضعافها، من أجل الاستمرار بالاستيراد والاستفادة ماديا على حساب المواطنين. هنا داخل احد المصانع العراقية المحلية، يقول القائمون عليها بأنهم وصلوا لمرحلة من التضييق باتت تعرقل جزءا كبيرا من عملهم.الجهة الرسمية المسؤولة، والمتمثّلة بوزارة الصحة، لم تخف عمليات التهريب المستمرة، والضغوطات التي تتعرّض لها المصانع العراقية من المتنفذين الذين يدخلون الادوية بطرق غير شرعية، تعرضها للتلف وتباع باضعاف اسعار الانتاج المحلي.

وفي النهاية لا يخفى على الجميع ومنهم المختصون وهم الصيادلة، حجم الرشى والاغراءات التي تعرّض على بعض الاطباء لكتابة وصفة يكون سعرها مرتفعا ونوعيتها غير ممتازة، كل هذا يدار بصفقات تسعى لتحطيم الصناعة العراقية، والابقاء على هذا الحال دون مراعاة لاي حلقة متضررة، أبرزها المستهلكة.