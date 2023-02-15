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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرضت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران اليوم الأربعاء لمشكلات كبيرة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

عطل يضرب نظم معلومات لوفتهانزا.. ما القصة؟

أعلنت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت أنه نتيجة لذلك تم تأخير أو إلغاء عدد غير محدد من الرحلات الجوية.

وأوضحت المتحدثة أن أعطالا أصابت أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، مضيفة أن هذا تسبب في تكدس الطائرات والركاب في مطار فرانكفورت.

وقالت المتحدثة إنهم يعملون بشكل مكثف حاليا على إيجاد حل.

بدورها قررت شركة فرابورت إلغاء كل الرحلات المتوجهة إلى مطار فرانكفورت الألماني أو توجيهها لمواقع أخرى بسبب عطل لوفتهانزا.