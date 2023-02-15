شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب: الدولة المصرية واجهت تحديات حقيقية للوصول للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء مشاركته فى فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى، كشف من خلاله حجم التحديات التى واجهت الدولة المصرية، واتسم بالمصارحة والمكاشفة ووضع الأمور فى نصابها، بداية من التحديات الداخلية والتحديات الخارجية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت عمل الدولة فى كافة المجالات فى آن واحد، ففى الوقت الذى نشهد بناء المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات وإطلاق مبادرات للصحة العامة والتى تعد هى الأعظم على الإطلاق فى التاريخ الحديث سواء حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس والصحة الإنجابية وسرطان الثدي وغيرها من المبادرات العظيمة والبنية التحتية التى شهدت تغييرا جذريا.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "فى هذا الوقت تواصل الدولة المصرية دعم ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية بصورة غير محدودة فى مختلف القطاعات، وهذا يؤكد أن الدولة لم تنسى أبنائها أثناء مواجهة التحديات والتحول للجمهورية الجديدة وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق التى تعد شريان للحياة والتنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولهذا فإنه حقا التجربة المصرية فى مواجهة التحديات وبناء الإنسان والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية تستحق التقدير والاحترام بل وتدرس".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" تلك المبادرة التى نالت إعجاب وحظيت باهتمام عالمى وغيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى من أهم الإنجازات الحقيقية على الأرض، خاصة وأن القرى والصعيد ظل يعانى ومهمش لسنوات طويلة، ومن ثم إعادة تعميره وتأهيله كان من أهم التحديات التى استطاعت الدولة المصرية أن تخطو فيه خطوات جادة وحقيقية على أرض الواقع.