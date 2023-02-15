النائب جمال فؤاد: مصر واجهت التحديات بالبناء والتنمية الشاملة

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات أبرزها الأفكار والمبادرات، وإن الظروف والتحديات التى تواجهها كل دولة تختلف فى طبيعتها عن تلك التى تواجهها الدول الأخرى، والعيش على شريط الوادى الضيق، إضافة إلى التنمية العمرانية وغيرها من التحديات، والأهم والأبرز المتمثل فى تحمل تبعات مسار حل المشكلات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى الضوء على كافة التحديات التى واجهت الدولة وبعضها لازال، وكيف كان للدولة المصرية دور عظيم فى مواجهة هذه التحديات والحفاظ فى نفس الوقت على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، واختيار وضع حلول جذرية لهذه المشاكل والتحديات والبعد عن حلول المسكنات التى كانت فى العصور السابقة والتى نتج عنها تراكم المشاكل على مدار هذه العصور.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر حققت إنجازات خلال السنوات الأخيرة لم تشهدها على مدار العصور السابقة بالكامل، وذلك فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات وأصبحت هذه الإنجازات ملموسة للجميع، بداية من منظومة الطرق والبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحى والمنظومة التعليمية والمنظومة الصحية وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى المحافظات تباعا، والإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات وفقا لجدول زمنى كل هذه كانت بمثابة ملفات وتحديات كبيرة أمام الدولة المصرية استطاعت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تخطو بخطوات ثابتة فى هذا الصدد لتوفير وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.