شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين: نجاح مصر فى ملف الطرق له مردود اقتصادى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن شبكة الطرق التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، سيكون لها مردود اقتصادى كبير على كافة قطاعات التنمية بالبلاد.

وأشار فى تصريحات له اليوم، إلى أن شبكة ومحاور الطرق الجديدة، تكلفت نحو 8 مليارات دولار، وسيكون لها عائد كبير في زيادة حجم الاستثمارات، وكذلك عائد في تقليل معدلات حوادث السيارات، ومواجهة الزحام والحد من استهلاك الوقود.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون العائد من الإنجازات التي تمت في قطاع الطرق، بقيمة مئات بل آلاف المليارات، نتيجة للتنمية التي تشهدها البلاد حاليا في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية، مؤكدا أن الطرق الجديدة تسمح بالتوسع الزراعى والصناعى في شتى أنحاء البلاد.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن أي تنمية تبدأ بالطرق، وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بدأ طريق التنمية بالبلاد من خلال شبكة الطرق منذ عام 2014، وهو أمر لاقى إشادة دولية من دول العالم.