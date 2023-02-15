شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار للنواب: حققنا صافي أرباح مليارًا و275 مليون جنيه في 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور باسم عبد العزيز، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة الإيرادات في الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار عام 2021/2022 بلغت 3 مليار و325 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 2021 /2022 .

أضاف مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة التكاليف والمصاريف بلغت 2 مليار و49 مليون جنيه ومن ثم نتج عن ذلك صافي أرباح قسمته مليار و275 مليون جنيه.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة