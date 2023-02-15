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هيئة الاستثمار للنواب: حققنا صافي أرباح مليارًا و275 مليون جنيه في 2021/2022

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القاهرة - سامية سيد -  

أكد الدكتور باسم عبد العزيز، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة الإيرادات في الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار عام 2021/2022 بلغت 3 مليار و325 مليون جنيه.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 2021 /2022 .

 

 أضاف مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة التكاليف والمصاريف بلغت 2 مليار و49 مليون جنيه ومن ثم نتج عن ذلك صافي أرباح قسمته مليار و275 مليون جنيه.

 

 

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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