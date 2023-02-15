سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة ترد على اتهامات احتجاز أطفال أوكرانيين

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت دراسة أميركية أن روسيا تحتجز أكثر من ستة آلاف طفل

من أوكرانيا، في مخيمات بهدف استيعابهم وتبنيهم، في إجراءات قد تشكل جريمة حرب، بحسب الدراسة



اقرأ أيضا..القصف الروسي على أوكرانيا يتسبب بمقتل طفل عمره يومان.. صور

وردت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة، على تقارير أفادت أن روسيا تحتجز أطفالا بالقوة بالقول إن روسيا استقبلت أطفالا أجبروا على الفرار مع أسرهم من القصف في أوكرانيا

وقالت السفارة إن روسيا تبذل قصارى جهدها للحفاظ على القصّر في الأسر، وفي حالات غياب أو وفاة الوالدين والأقارب يوضع الأيتام تحت وصاية



وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قال إن روسيا تحتجز أطفالا أوكرانيين، في ثلاثة وأربعين معسكرا ومنشآت روسية أخرى، بهدف استيعابهم وتبنيهم



وكانت دراسة أميركية، كشفت أن روسيا تحتجز أكثر من ستة آلاف طفل

من أوكرانيا، في مخيمات بهدف استيعابهم وتبنيهم، في إجراءات قد تشكل جريمة حرب، بحسب الدراسةوأوضح التقرير أن روسيا تنقل منذ بداية الحرب أطفالا لا تتجاوز أعمار بعضهم أربعة أشهر، إلى 43 ثلاثة وأربعين معسكرا في أنحاء روسيا، من أجل ما يسمى "التعليم الوطني والمتعلق بالجيش الموالي لروسيا" وفق التقرير الصادر عن مركز "Yale" للأبحاث والممول من وزارة الخارجية الأميركية

وأضاف التقرير الذي استند إلى صور بالأقمار الاصطناعية أن مساعدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لمعرفة المزيد عن الأخبار الاقتصادية طالع موقع alwafd.news