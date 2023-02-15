السعودية تواصل المساعدات لضحايا الزلزال في تركيا

ياسر رشاد - القاهرة -

تواصل الدول العربية تقديم مساعداتها لتركيا وسوريا، بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال المدمر،وغادرت الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، مطار الملك خالد الدولى فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى مطار "غازى عنتاب" بتركيا وتحمل على متنها 90 طنا من السلال الغذائية، والمود الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية للكبار والصغار، ومواد إيوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي ضمن الجسر

الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضررى الزلزال في سوريا وتركيا، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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