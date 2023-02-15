أمريكا تجدد التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة -

استقبلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون دونج في واشنطن العاصمة، وخلال المقابلة جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام النطاق الكامل لقدراتها الدفاعية.

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وتطرق المسؤولان إلى التأثير الإقليمي والعالمي لتحالف واشنطن وسول الثنائي منذ 70 عاما وأكدا أهمية التعاون الثلاثي مع طوكيو.

جاء ذلك، خلال اجتماع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون دونج في واشنطن العاصمة، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وأدانت شيرمان وتشو - بحسب البيان سلوك كوريا الشمالية الخطير والاستفزازي.. مطالبين بيونج يانج بالعودة إلى الدبلوماسية.

وإدراكا منهما لأهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للاقتصاد العالمي، سلط الدبلوماسيان الضوء على التعاون في المبادرات الرامية لتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتعزيز الأمن الاقتصادي للبلدين، بما في ذلك خلال استضافة الولايات المتحدة لاجتماع أبيك عام 2023.



واتفقت شيرمان وتشو على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي غير المبرر.

