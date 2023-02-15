عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة -

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

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ونفذ 185 مستوطنا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين إلى

المسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضهم.



ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بصورة شبه يومية، وتوفر قوات الاحتلال الحماية لهم وتزداد كثافة ووتيرة الاقتحامات في الأعياد اليهودية وخلال المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.



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