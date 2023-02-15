الجيش الصومالي ينهي حياة 200 إرهابي من مليشيات الخوارج

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، اليوم الأربعاء، إن الجيش الصومالي قتل في عملياته العسكرية 200 عنصر إرهابي من مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك بمناطق تقع في ولايات "غلمدغ"، جنوب الغرب، و"جوبالاند"، منذ بداية الأسبوع الجاري.

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وأوضح وزير الإعلام الصومالي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية أن "العمليات العسكرية الكثيفة أدت إلى مقتل نحو 200 عنصر من المتشددين في كل من مناطق: قيعد بغلمدغ، وسبيد بجنوب الغرب، وأفمدو بجوبالاند"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة صادرت في بعض مناطق القتال معدات عسكرية منسوبة للمتمردين.

وأضاف أن "الجيش الصومالي تمكن أمس من ضبط القيادي

سلمان دادير، مسؤول المتفجرات لمليشيات "الخوارج" الذي كان يختبئ في مناطق تابعة لإقليم مدغ بولاية غلمدغ الإقليمية".وشدد الوزير على أن "الشعب الصومالي بدأ يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتصفية الخلايا الإرهابية، والعمل على الوقوف بجانب الجيش، وتشجيعه بالنفس والأموال"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي محافظة بنادر من أجل تعزيز أمن العاصمة، وجميع المديريات التابعة لها.

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