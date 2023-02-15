ترامب يتصدر قائمة مرشحي الجمهوريين في سباق الرئاسة عام 2024

ياسر رشاد - القاهرة -

تصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثا نيكي هايلي في المركز الرابع.

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وبلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي تم إجراؤه في الفترة بين السادس و13 فبرايرالجاري 43 بالمئة، بينما قال 31 بالمئة إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأربعة بالمئة فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة

نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس للرئاسة لكنه لم يعلن عن نيته القيام بذلك. وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضا الترشح، على سبعة بالمئة من دعم الجمهوريين في الاستطلاع.

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