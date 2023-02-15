وفد حكومي أمريكي يزور إثيوبيا لبحث أزمة الأمن الغذائي العالمية

ياسر رشاد - القاهرة -

لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين حول على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، لمناقشة أزمة الأمن الغذائي العالمية وتأثيرها غير المتناسب على إفريقيا يزور وفد حكومي أمريكي رفيع المستوى إثيوبيا.

اقرأ أيضا..الخارجية الأمريكية تُعلن تراجعها عن قرار ترامب بشأن فلسطين

ومن المقرر أن يجتمع وفد الولايات المتحدة مع الجهات المعنية بقطاع الزراعة في إثيوبيا لمناقشة أزمة الأمن الغذائي العالمية وتأثيرها غير المتناسب على إفريقيا ومتابعة الالتزامات الأمريكية المتفق عليها خلال قمة القادة الأمريكية الأفريقية وفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية .

ويعزز الوفد الأمريكي التزام الولايات المتحدة بتعزيز الأمن الغذائي ويسلط الضوء على العمل الجاري من خلال مبادرة الحكومة الأمريكية "الغذاء من أجل المستقبل" والجهود المبذولة لتوسيع نطاق العمل في الزراعة القادرة على التكيف مع

تغير المناخ وصحة التربة.



ويضم الوفد الأمريكي مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص لأمن الغذاء العالمي كاري فولر ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في والممثل الأمريكي الخاص لتنفيذ اتفاقات قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا جوني كارسون ومساعد مدير مكتب إفريقيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية موند مويانجوا ومنسقة شؤون أزمة الغذاء العالمية لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دينا إسبوزيتو والمنسق الأمريكي للجهود العالمية لمكافحة الإيدز والممثل الخاص لدبلوماسية الصحة بوزارة الخارجية الأمريكية جون نكينجاسون.