انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة عن عطلة الخميس في بغداد: هل تشمل المدارس؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المحافظة للسومرية نيوز، ان "محافظ بغداد محمد جابر عطا وجه بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة يوم غد الخميس"، لافتا الى ان "هذا الاعلان لا يشمل دوام المدارس".

واضاف ان "الدوائر المرتبطة بنا فقط شُملت في العطلة الرسمية، أما بالنسبة لوزارتي الصحة والتربية اصبحت خارج ديوان المحافظة"، مشيرا الى ان "العطلة الرسمية للمدارس تعلنها وزارة التربية حصرا".



ووجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

وقرر محافظ المثنى أحمد منفي جودة، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد لذات السبب.

كما وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية، ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

وقررت واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).