انت الان تتابع خبر اعتقال صاحب صيرفة تلاعب بأسعار بيع الدولار في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات المراجع العليا وقائد عمليات ميسان مديرية الجريمة المنظمة ألقي القبض على صاحب صيرفة من المتلاعبين بأسعار صرف الدولار وبيعه فوق سعره المقرر".



وأضاف البيان، أن "صاحب الصيرفة تم ضبطه متلبساً وبحوزته كمية من الأموال تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".