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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عيّن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي لايل برينارد، رئيسة لفريق المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، حسب ما أعلنت الرئاسة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي يعيّن رئيسة لمستشاريه الاقتصاديين

وقال البيت الأبيض في بيان إن برينارد (61 عامًا) التي تشغل منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي منذ مايو (أيار) 2022 ستحل محل براين ديز ( 44 عامًا) الذي كانت استقالته متوقعة مع بدء النصف الثاني للولاية الرئاسية.



ونقل بيان البيت الأبيض عن بايدن قوله إن "لايل هي أحد رواد الاقتصاد الكلي في البلاد، وتتمتع بخبرة اقتصادية وطنية ودولية غير عادية".



وأضاف "إنها شخصية موثوق بها في مؤسساتنا الاقتصادية وتعي كيف يؤثر الاقتصاد على الناس".



وفي بيانه، قال البيت الأبيض إن بايدن يعتزم كذلك تعيين غاريد بيرنشتاين الذي يتولى حاليًا منصب مستشار اقتصادي للرئيس، مديرًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين "سي إي إيه"، وهو هيئة استشارية أخرى تابعة للبيت الأبيض.

وسيخلف بيرنشتاين بذلك المديرة الحالية للمجلس سيسيليا روس.