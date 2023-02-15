اخبار العالم

الرئيس الأمريكي يعيّن رئيسة لمستشاريه الاقتصاديين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يعيّن رئيسة لمستشاريه الاقتصاديين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عيّن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي لايل برينارد، رئيسة لفريق المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، حسب ما أعلنت الرئاسة الأمريكية.

 

الرئيس الأمريكي يعيّن رئيسة لمستشاريه الاقتصاديين

 

وقال البيت الأبيض في بيان إن برينارد (61 عامًا) التي تشغل منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي منذ مايو (أيار) 2022 ستحل محل براين ديز ( 44 عامًا) الذي كانت استقالته متوقعة مع بدء النصف الثاني للولاية الرئاسية.


ونقل بيان البيت الأبيض عن بايدن قوله إن "لايل هي أحد رواد الاقتصاد الكلي في البلاد، وتتمتع بخبرة اقتصادية وطنية ودولية غير عادية".


وأضاف "إنها شخصية موثوق بها في مؤسساتنا الاقتصادية وتعي كيف يؤثر الاقتصاد على الناس".


وفي بيانه، قال البيت الأبيض إن بايدن يعتزم كذلك تعيين غاريد بيرنشتاين الذي يتولى حاليًا منصب مستشار اقتصادي للرئيس، مديرًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين "سي إي إيه"، وهو هيئة استشارية أخرى تابعة للبيت الأبيض.
وسيخلف بيرنشتاين بذلك المديرة الحالية للمجلس سيسيليا روس.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا