شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا (الاسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، بزيارتين إلى سوريا وتركيا، تعبيرًا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما.

وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا (الاسباب)

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين تنفيذًا لتوجيهات العاهل الأردني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.

ويرسل الأردن، الأربعاء، طائرة مساعدات إلى تركيا وأخرى إلى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية إليها من الأردن.



وفي سياق المساعدات، قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنه تم إرسال شحنات كبيرة من المساعدات لسوريا وتركيا للبلدين شملت مستشفى طبيًا إلى تركيا وتنظيم عدة قوافل مساعدات كبيرة عبر المعبر الحدودي الشمالي مع سوريا.

وستكون زيارة الصفدي إلى دمشق هي الأولى من نوعها لمسؤول أردني كبير منذ تفجر الصراع المستمر منذ نحو 12 عامًا والذي اتخذ فيه الجانبان مواقف متعارضة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "الصفدي سيبحث الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان"، كما يرسل الأردن طائرتي مساعدات إلى البلدين اليوم الأربعاء.