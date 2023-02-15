شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 50 من حركة الشباب في الصومال (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش الصومالي، مصرع 50 عنصرًا من ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال مواجهات عنيفة في منطقة "قيعد" التابعة لمحافظة مدغ، وسط الصومال.

مقتل 50 من حركة الشباب في الصومال (تفاصيل)

وقال الضابط البارز في القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني أحمد محمد صلاد، إن قوات الجيش، قتلت أثناء العملية العسكرية الموسعة، نحو 50 عنصرًا من المتشددين، حسب ما نقل موقع الصومال الآن الإخباري.

وأشار صلاد إلى أن منطقة "قيعد"، وقرية "لاسغعمي" تمت السيطرة عليهما مجددًا من القوات المسلحة الصومالية.



وأكد قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحي أن الجيش وقوات "الدراويش" المحلية، صادورا أيضًا معدات عسكرية منسوبة للإرهابيين.

وتواصل القوات المسلحة عمليات المطادرة والملاحقة ضد عناصر حركة الشباب في المناطق الريفية بولاية "غلمدغ" الإقليمية.