شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية النيوزيلندية تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الخارجية النيوزيلندية فرض عقوبات جديدة على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة، ولاستخدام السلطات الإيرانية القوة ردًا على الاحتجاجات السلمية، ومنها تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، في بيان نشر على موقع الخارجية النيوزيلندية: "تدين نيوزيلندا جميع الأفراد والكيانات الذين يدعمون الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا"، وأضافت أن "تزويد إيران روسيا بالطائرات المسيرة يهدد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وهذه الطائرات تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية وتسبب المعاناة والدمار للشعب الأوكراني".

وأوضحت "من أجل ممارسة الضغط على آلة الحرب الروسية، نفرض عقوبات على 8 أفراد وكيانات إيرانية أخرى، حيث سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر وفرض قيود على النشاط التجاري مع أي شخص في نيوزيلندا، تشمل رئيس قسم الإمدادات والبحوث والشؤون الصناعية في وزارة الدفاع الإيرانية، وقائد القوات الجوية الإيرانية، والشركات المصنعة للطائرات المسيرة".

وتفرض نيوزيلندا الآن عقوبات على 5 كيانات إيرانية و7 أفراد إيرانيين على صلات بالحرب الروسية في أوكرانيا، وقالت نانايا ماهوتا: إن "العقوبات التي تم فرضها اليوم ضد إيران تأتي في أعقاب إجراءات منفصلة نتخذها ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب مقتل مهسا أميني".

وأضافت ماهوتا "لا تزال نيوزيلندا تشعر بالصدمة إزاء استخدام السلطات الإيرانية القوة ردًا على الاحتجاجات السلمية، ومنها تنفيذ أحكام الإعدام، وقمنا بتوسيع قائمة الأفراد الذين تم حظرهم إلى 37 شخصًا"، وتابعت "تواصل نيوزيلندا دعوة إيران إلى الوقف الفوري لانتهاك حقوق الإنسان للإيرانيين، ومنها تخفيف جميع أحكام عقوبة الإعدام ".