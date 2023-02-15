شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: تطوير شبكة الطرق ضرورة لتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر بذلت جهودا كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير شبكة الطرق، واستطاعت إنشاء شبكة طرق هائلة مما كانه له أثر كبير فى جذب الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وقال "الجندي"، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات والتى عقدت في دبي، كضيف شرف، تعكس عمق العلاقات المصرية – الإماراتية، والترابط الأخوي الذي يجمع البلدين الشقيقين، كذلك التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات، والذى يتنامى يوما بعد يوم، بالإضافة إلى الترابط الشعبى الذى يجمع الشعب المصرى والإماراتي.

وأضاف "الجندي"، أن كلمة الرئيس عكست حرص مصر على هذا الترابط والتلاحم بين الدول العربية، وعدم الانسياق مع دعوات التحريض والوقيعة التى يبثها البعض، حيث أكد الرئيس على دور دول الإمارات والسعودية والكويت في دعم مصر، لمواجهة الأزمة التى مرت بها خلال السنوت الماضية، مؤكدا أن ذلك سيظل نقطة مضيئة في تاريخ العلاقات المصرية – الخليجية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس تضمنت أيضا استعراض التجربة المصرية في مجال التنمية، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية وتحسين شبكات الطرق والمواصلات، لافتا إلى أن تطوير قطاع النقل في مصر كلف الدولة 2 تريليون جنيه، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد سكان مصر من 80 مليون إلى 105 ملايين نسمة، وهو ما يعكس حجم النقلة النوعية التى شهدها القطاع والتى يقر بها القاصي والداني.

وأكد "الجندي"، على أن تطوير شبكة الطرق والمواصلات والتوسعات الجديدة أحدثت انفراجة كبيرة بعد سنوات طويلة عانت فيها مصر من التكدس المروري الذي كان سببا في هروب الكثير من الاستثمارات من مصر، مشددا على أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية كان يتطلب تمهيد الطريق من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات الطرق، وهو ما كانت حريصة عليه القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.