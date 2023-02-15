شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الدولة تواجه التحديات بالعمل والإنتاج ورعاية وحماية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الفترة الأخيرة شهدت كم كبير من التحديات التى استطاعت الدولة المصرية أن تتخطاها أو تتعامل معها، بداية من تداعيات الأوضاع العالمية، وأزمة كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية التى استطاعت الدولة المصرية بفضل قيادتها السياسية الحكيمة أن تتجاوز هذه التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، بشأن أن التجربة المصرية تحكى للناس والدولة عملت على مواجهة التحديات بشكل منفرد، يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لمواجهة التحديات والتغلب عليها فى الوقت الذى تواصل الدولة بناء مؤسساتها واستعادت الدولة المصرية قوتها ومكانتها مرة أخرى، سواء على الصعيد الإقليمي أو الأفريقي أو الدولى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تواجه التحديات بالعمل والإنتاج ورعاية وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن الرئيس نوه خلال كلمته إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها مصر شاركت فيها شركات مصرية وساهمت فى توفير فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل مصرى، وهذا بدوره ساهم بقوة فى دعم وتعزيز الفئات غير القادرة وبدون هذه المشروعات لم تكن هذه الفرص متواجده، وفى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة كنت الأوضاع ستكون غير جيدة ومن ثم هذه المشروعات القومية كان لها عظيم الأثر على الاقتصاد الوطنى ودعم التنمية الشاملة وكانت من أهم وأبرز التحديات التى عملت الدولة على التغلب عليها والمضي قدما نحو تحقيق مزيد من الانجازات بها.