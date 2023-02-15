شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب": قناة الوثائقية إضافة قوية للإعلام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قناة الوثائقية، ستكون إضافة جديدة وقوية للإعلام المصرى الذي شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ويأتي ذلك لدوره فى صناعة وتشكيل الوعى، ومن ثم هذه القناة ستكون انطلاقة قوية وإضافة للإعلام المصرى.

وتابعت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى تصريحات لها: "القناة ستوفر أفلاما مجانا تقدمها منصات مدفوعة، وهذا يعكس الحرص على تشكيل الوعى، خاصة وأن القناة نجحت فى الاستحواذ على أفلام وثائقية عالمية مهمة هدية للمشاهدين المصريين والمنطقة العربية من خلال الوثائقية، وأن هناك أفلام تعرض لأول مرة على الشاشات فى الوطن العربى من خلال القناة الوثائقية".

وأشارت أمين سر اللجنة، إلى أن القناة ضمت مئات الساعات من المواد الوثائقية الجديدة التى تبث للمرة الأولى، ومن ثم ستكون تاريخ للأمة العربية، حيث ستتيح القناة للمنتج المصرى والعربى مشاهدة هذه المواد الوثائقية الحصرية، وأن هذه الخطوة تأتي إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقى بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

وتنطلق يوم الأحد المقبل، القناة الوثائقية التى طالما حلم بها صناع الأفلام التسجيلية والوثائقية فى مصر، لتكون أول قناة وثائقية مصرية تقدم هوية مصر، وإبداع فنانيها، حيث كشف المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، عن آخر استعدادات انطلاق القناة الوثائقية الأحد المقبل، مؤكدا أن القناة تسعى للبدء بخطى ثابتة مستفيدة من تراكم الخبرات، مشيرا إلى أن قناة الوثائقية تقدم جرعة تاريخية وفنية وثقافية وسياسية ووطنية، وأفلاما عن الطبيعة وأفلاما حاصلة على جوائز.