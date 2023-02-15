شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "النواب" تناقش اليوم الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جدير بالذكر، أن اللجنة عقدت لها اجتماعين أمس الثلاثاء، الأول ناقشت خلاله حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021/2022.

كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها الثانى حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/2022.

كانت اللجنة عقدت أول أمس الاثنين، اجتماعا لها لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021/2022، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2021/2022.