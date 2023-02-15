انت الان تتابع خبر محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحافظ في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، ليوم غدٍ الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".

وقبل قليل، أعلنت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.



وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦".

وأضافت، أن "العطلة جاءت بمناسبة حلول ذكرى استشهاد راهب آل محمد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".