انت الان تتابع خبر اعتراضاً على حرق "القرآن".. ملايين التواقيع العراقية تصل السفارة السويدية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "ملايين التواقيع من جميع المحافظات العراقية وصلت الى السفارة السويدية في بغداد، من قبل التيار الصدري؛ احتجاجاً على حرق القرآن الكريم".

بدوره، القيادي في التيار الصدري، حازم الاعرجي، أكد أن "ملايين التواقيع المحتجة على حادث حرق القرآن وصلت الى السفارة السويدية في بغداد، بتعاون من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".



وقال الاعرجي في حديث لـ الخليج 365، إن "السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم وعدت بإرسال التواقيع الى الحكومة السويدية"، مؤكدا "ضرورة التزام جميع البلدان بحقوق الإسلام".