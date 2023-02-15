انت الان تتابع خبر طقس العراق.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

ولفتت الهيئة إلى، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

