انت الان تتابع خبر بعد 10 ايام على الزلزال.. إنقاذ مسنة تركية من تحت الأنقاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة الاناضول، تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت الأنقاض.

وأضاف أن الفرق نجحت في إنقاذ المواطنة فاطمة غونغور، بعد مرور 212 ساعة من الانتظار تحت الأنقاض، وتم إسعاف المسنة إلى المستشفى على الفور.



واحتضن عدد من أقرباء غونغور عناصر الإنقاذ للتعبير عن امتنانهم جراء إنقاذها.

وفجر 6 شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.