انت الان تتابع خبر اعتقال 18 متهماً بالتلاعب بأسعار صرف الدولار في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تواصل جهدها الاستخباري لمتابعة وملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الدولار وأصحاب الصيرفات المخالفين لتعليمات البنك المركزي ومن خلال جولاتها المستمرة والاتصالات التي ترد من قبل المواطنين عن طريق الخط الساخن 144".وأضافت: "تم القبض على 18 متهماً في بغداد والبصرة والنجف الاشرف وبحوزتهم مبالغ مالية أكثر من 795،000،000 مليون دينار عراقي و 385،000 الف دولار أميركي".

وأشار البيان الى، أن "المفارز قامت أيضا بإغلاق العديد من الصيرفات ومكاتب التحويل المالي غير المجازة"، لافتا الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".