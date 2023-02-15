انت الان تتابع خبر القيادة الامريكية تعلن اسقاط طائرة "مسيرة" في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة المركزية الأمريكية عبر "تويتر"، إن "الطائرة المسيرة كانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا".

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت واشنطن أن قاعدة التحالف الدولي في التنف جنوب شرقي سوريا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.



وكشفت القيادة المركزية الأمريكية وقتها في بيان، أن 3 طائرات مُسيرة استهدفت القاعدة، وقوات التحالف أسقطت اثنتين منها.

وأشار البيان إلى أن الطائرة المسيرة الثالثة اصطدمت بالقاعدة، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر فصيل "جيش سوريا الحرة"، وأكد بيان القيادة الأمريكية أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية.

ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة جو بوتشينو قوله إن مثل هذه الهجمات تعرّض الحرب ضد تنظيم داعش "للخطر".