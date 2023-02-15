مقتل ثامن بريطاني في أوكرانيا منذ بدء الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت بريطانيا أنّ أحد رعاياها قُتل في أوكرانيا، ليرتفع بذلك إلى 8 عدد البريطانيين الذين قتلوا منذ بدأت القوات الروسية عمليتها قبل عام.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نحن ندعم أسرة مواطن بريطاني قضى في أوكرانيا، ونتواصل مع السلطات المحليّة".

ومنذ بدء العملية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، سافر إلى هذا البلد عدد من البريطانيين للقتال في صفوف القوات الأوكرانية أو المشاركة في جهود الإغاثة

الإنسانية.

ومن بين هؤلاء كريستوفر باري وأندرو باغشو اللذان قُتلا أثناء محاولتهما إنجاز عملية إجلاء انسانية من مدينة سوليدار التي شهدت مواجهات عنيفة بداية يناير وتعرضت لتدمير كبير خلّفه القصف.

وقالت السلطات الأوكرانية يومها إنّه تمّ العثور على جثّتيهما في إطار تبادل للأسرى بين كييف وموسكو.