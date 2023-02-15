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أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة تدخل شمال غرب سوريا

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ياسر رشاد - القاهرة - دخلت، أمس الثلاثاء، أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.

تؤكد مساندة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أولى قوافل المساعدات من المنظمة الدولية دخلت شمال غرب سوريا، من تركيا، وبالتحديد من معبر باب السلامة الذي فتح حديثا.

وصرح المتحدث لرويترز أن المنظمة الدولية للهجرة هي التي سلمت المساعدات.

ولم يقدم تفاصيل عن حجم

المساعدات أو نوعها، والتي وصلت للمناطق التي هزها الزلزال المدمر الأسبوع الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين إن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين جديدين بين تركيا وسوريا.

وسيجري فتح المعبرين "لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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