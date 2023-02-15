شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السباق للبيت الأبيض يحتدم مبكرًا.. ترامب يتصدر قائمة مرشحي الجمهوريين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبل قرابة عام من انطلاق السباق إلى البيت الأبيض رسميًا، بات المرشحون عن الحزب الجمهوري يتسابقون في إبداء رغبتهم لاقتناص المنصب الرفيع.

آخر هؤلاء المرشحين كانت السياسية الجمهورية الأمريكية نيكي هايلي التي أعلنت الثلاثاء، خوضها الانتخابات الرئاسية عام 2024، ما يعني تصادمها مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

إلا أن استطلاعًا للرأي العام أجرته "رويترز – إبسوس"، قد يخيب آمال الجمهورية هايلي التي توصف بأنها "صانعة صفقات"، وخاصة، بعد أن وضعها في المركز الرابع.

وبحسب الاستطلاع، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثا نيكي هايلي في المركز الرابع.

وبلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي أجري في الفترة بين السادس و13 فبراير/شباط الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس و4% فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس للرئاسة لكنه لم يعلن عن نيته القيام بذلك، فيما حصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضا الترشح، على 7% من دعم الجمهوريين في الاستطلاع.

وشارك في استطلاع "رويترز - إبسوس 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من منتجع مارا لاغو في فلوريدا بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض للمرة الثالثة في عام 2024.

وقدم ترامب أوراق اعتماد ترشحه للانتخابات لهيئة الانتخابات الفدرالية الأمريكية في خطوة يتوقع أن تمهد لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.