شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبل اكتشاف "منطاد الصين".. مفاجأة في البنتاجون الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبل أسابيع من إسقاط 3 أجسام "مشبوهة"، كانت الولايات المتحدة على موعد مع تحذيرات رسمية من ظواهر "مجهولة" في المجال الجوي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها حصلت على ملخص التقرير الذي قدمه الدكتور شون كيركباتريك، مدير مكتب حل الحالات الغريبة في جميع المجالات التابع لوزارة الدفاع، والذي قدمه في جلسة للكونجرس يوم 11 يناير/ كانون الثاني.

وحذر تقرير كيركباتريك من "التهديدات التي يواجهها المواطنون والمنشآت الحكومية الأمريكية"، مشيرا إلى أن الجيش يعثر على ظواهر غريبة مجهولة الهوية "في أغلب الأحيان بالقرب من المنشآت العسكرية الأمريكية ومناطق العمليات".

وتشير إحدى شرائح العرض التقديمي إلى أن "مخاطر السلامة والأمن للأجسام الطائرة مجهولة الهوية تزيد من وعي حكومة الولايات المتحدة وتوجه جهود البحث".

ولقي عرض كيركباتريك اهتماما كبيرا بعد إسقاط منطاد صيني يبلغ ارتفاعه 200 قدم بحجم طائرة نفاثة قبالة ساوث كارولينا في 4 فبراير/ شباط، وإسقاط ثلاثة أجسام مجهولة أخرى فوق ألاسكا ومنطقة يوكون الكندية وبحيرة هورون.

وكذلك تصريحات الجنرال غلين فان هيرك، قائد قوات الدفاع الجوي الفضائي الأمريكية، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، والتي قال فيها إن الجيش لا يستبعد وجود كائنات فضائية.

وركز عرض كيركباتريك على سبل تعاون مكتب حل الحالات الغريبة في جميع المجالات مع الوكالات الأخرى لضمان "الكشف الأشياء الغريبة مجهولة الهوية بفاعلية وكفاءة وتعقبها وتحليلها وإدارتها"، ودعا الطيارون المدنيين للمساعدة من خلال الإبلاغ عن أية مشاهدات غريبة في السماء.

وأشار كيركباتريك في تقريره إلى أن الوجود المحتمل للأجسام المجهولة في كل مكان يلقي بتداعياته على الأمن القومي ويدفع نحو فهم علمي واضح لهذه الظواهر".

وأضاف التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية "تعمل على تعزيز قدرات المراقبة والإبلاغ عن الظواهر الغريبة التي تقع بالقرب من المناطق الاستراتيجية الأمريكية والبنية التحتية الحيوية".

وبموجب قانون 2021 الذي أنشئ بموجبه مكتب حل الحالات الغريبة في جميع المجالات، يجب على وزارة الدفاع "الاستجابة بسرعة وإجراء تحقيقات ميدانية في الحوادث التي تنطوي على ظواهر جوية غير محددة تحت إشراف رئيس المكتب".

ودفعت القضايا المثيرة المشرعين والمسؤولين السابقين إلى محاولة تحذير الحكومة من التوغلات المتكررة للمجال الجوي الأمريكي على مدى سنوات.

وكتب ماركو روبيو، الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، في حسابه على تويتر: "كشفت الساعات الـ 72 الماضية للجمهور ما كان يحدث لسنوات، من تحليق أجسام مجهولة بشكل روتيني فوق المجال الجوي الأمريكي المحظور".

ويقول تقرير عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية الذي ساعد كيركباتريك في إعداده، والذي نشره مكتب مدير المخابرات الوطنية الشهر الماضي، إن هناك 163 حادثة "تم تصنيفها على أنها أجسام تشبه المناطيد، بين مارس/ آذار 2021 وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي، من إجمالي 366 حالة جديدة قام المكتب بالتحقيق فيها.