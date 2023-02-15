شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان: زلازل تركيا كانت بقوة القنابل الذرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الزلازل المدمرة التي هزت بلاده، الأسبوع الماضي، كانت "بقوة القنابل الذرية"، وأسفرت عن مقتل 35418 في جنوب تركيا.

وأضاف أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بجنوب تركيا، وأن "أي دولة كانت ستواجه المشاكل التي واجهتنا في ظل مثل هذه الكارثة".

وبحسب الرئيس التركي فإن الزلزال الأخير هو الكارثة الأكثر فتكًا منذ تأسيس البلاد قبل 100 عام.

وقال أردوغان إن 105505 أشخاص أصيبوا نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش في 6 فبراير/شباط.

وكان أردوغان يتحدث في أنقرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء استمر خمس ساعات في مقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد).

كما أعلن أردوغان أن السلطات التركية تخطط لإعادة بناء 30 ألف منزل في المناطق المتضررة من الزلزال ابتداءً من شهر مارس/آذار.

وقال: "نحن نخطط لبناء 30 ألف منزل في المرحلة الأولى، ستبدأ هذه العملية في مارس. الآن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في المناطق، وستستمر حتى يتم إنقاذ آخر ناج".