مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 في زلزالي تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 آخرين، جراء الزلزالين اللذين ضربا تركيا في 6 فبراير الحالي.

وقالت الوزارة، في بيان مساء الثلاثاء: "بحسب آخر الإحصاءات الواردة من سفارة لبنان في أنقرة، فإن أعداد المتوفين 9 أشخاص، نقلت جثامين 3 منهم إلى لبنان، والـ6 الباقين تم دفنهم في تركيا".

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وأضافت الوزارة أن أعداد المفقودين والمرجح أن يكونوا مازالوا تحت الأنقاض 6 أشخاص، فيما بلغت أعداد الذين تم تأمينهم والتأكد من سلامتهم 70 شخصا.

وتابع البيان أن "أعداد الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم لبنانيون، من المرجح أن يكون قسم منهم من السوريين أو الفلسطينيين ."

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن السفارة اللبنانية في أنقرة ما زالت تتابع بشكل يومي وحثيث المعلومات

حول مصير اللبنانيين".

وتجاوز إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا 37 ألفا، ودمر الزلزال وتوابعه مدنا بأكملها في كلا البلدين، تاركا الناجين بلا مأوى في برد قارس ويكافح كثيرون منهم للعثور على مكان للمبيت ومرافق صرف صحي.

وقبل قليل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 35 ألفا و418 قتيلا و13 ألفا و208 مصابين، فضلا عن تدمير 15 ألف مبنى جنوبي البلاد من أصل 19 ألف مبنى، مضيفا أن القوة التدميرية للزلزال تعادل حجم الدمار الذي تسببه القنبلة النووية .