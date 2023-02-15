تصادم حافلة وعربة مدرعة في جنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة النقل بإقليم (شمال) ليمبوبو، أن هناك العديد من الضحايا والإصابات نتيجة تصادم حافلة مع عربة مدرعة في جنوب إفريقيا.

وقالت الإدارة اليوم الثلاثاء:" إن الحادث أسفر عن مقتل حوالي 20 شخص وإصابة حوالي 60 فرد بشكل مأساوي حيث فقدت الشاحنة الخاصة بنقل النقود السيطرة واصطدمت بحافلة قادمة، ووقع الحادث على طريق وطني في ليمبوبو ، اقصى شمال البلاد ، على الحدود مع زيمبابوى، ويقوم فريق غطس تابع للشرطة حاليًا بالبحث في نهر أسفل الطريق بحثًا عن "أشخاص ربما تم جرفهم بعيدًا".

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم دائرة النقل تيديمالو تشويني، في تصريحات صحفية لها، إن سبب الحادث العنيف لم

يتحدد بعد.

وأوضحت أن جنوب إفريقيا تضرر كثيرا حيث تعرض لعدة أيام لهطول الأمطار التي تسببت في حدوث فيضانات في عدة مقاطعات، واسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وفقد العديد، حسبما أعلنت الحكومة حالة الكارثة الوطنية.

فيما قال المعهد الوطني للتنبؤات الجوية ، الذي يحذر من مخاطر حدوث فيضانات جديدة ، إنه لا بد من هطول الأمطار على البلاد في منتصف الصيف الجنوبي لعدة أيام.